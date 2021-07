Scattata la sesta operazione "Rail Safe Day" del 2021

Identificate 323 persone e controllati 25 veicoli dalla Polfer in regione

323 persone e 25 veicoli controllati dagli operatori del Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della sesta operazione “Rail Safe Day” del 2021 in 20 località, tra stazioni ferroviarie ed altri siti, in tutto il territorio regionale.

L’operazione, disposta su tutto il territorio nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, ha permesso di effettuare dei controlli straordinari per impedire il verificarsi di tutti quei comportamenti anomali ed impropri, quali l’indebita presenza di persone sulle linee ferrate o nei pressi di passaggi a livello, il superamento della “linea gialla” nelle stazioni, l’incauto attraversamento dei binari, la realizzazione dei pericolosissimi “selfie” in linea, che, in alcune situazioni, sono sfociati in eventi tragici.