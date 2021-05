I consigli della Questura

Nella giornata di ieri sono pervenute alcune segnalazioni alla sala operativa della Questura tramite il 112 Numero Unico che riferivano di truffe telefoniche, non andate a buon fine grazie all’intraprendenza e alla determinazione delle persone contattate.

Dall’altra parte del filo sedicenti carabinieri riferivano di incidenti stradali causati da un parente e per il cui rilascio veniva chiesto del denaro.

Si invitano tutte le persone a diffidare da simili comportamenti, messi in atto da individui senza scrupoli che cercano di carpire la fiducia di soggetti deboli, come persone anziane o che vivono da sole, per mettere in atto truffe e raggiri. Al minimo sospetto e, comunque, per verificare situazioni che appaiono dubbie o anomale, si invita la cittadinanza a informare prontamente le Forze dell’Ordine – come fatto nel primo caso - e di non avere alcun timore nel segnalare questi incresciosi episodi.

Personale della locale Polizia Ferroviaria ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 61 anni nel corso di controlli effettuati nei pressi della stazione, mentre personale del Commissariato di P.S. di Opicina ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trieste una coppia di Maniago (Pn) per l’invasione di un edificio in strada del Friuli.