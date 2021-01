Prima operazione "Oro Rosso" del 2021

La Polizia Ferroviaria in campo per contrastare il furto di rame e metalli preziosi

I controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia nel corso dell’operazione “Oro Rosso”, al suo primo appuntamento annuale, hanno permesso di confermare il trend positivo del 2020.

Una ventina di operatori della Polizia Ferroviaria sono stati impegnati, nell’intera giornata di ieri, nei controlli sul territorio. E’ stata verificata la situazione di 10 depositi di rottami, mentre diverse sono state le ispezioni lungo la linea ferroviaria e su strada. 75 le persone sottoposte complessivamente ad accertamenti.

La costante attività di prevenzione e contrasto del Compartimento Polfer ha contribuito ad arginare il fenomeno ormai praticamente azzerato. Nessun furto né irregolarità amministrative accertate.

Ieri mattina, inoltre, è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità un cittadino tedesco del 1970. E' stato sorpreso da un condomino dormire all'interno dell'ascensore di uno stabile in via Baiamonti. Agli operatori di una Volante intervenuti sul posto il comunitario si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Motivo per il quale è stato deferito alla locale Procura della Repubblica