Spoleto: premiazione 7^ edizione del concorso “PretenDiamo legalità“

Si è svolta questa mattina presso l’Istituto per sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto, la cerimonia di premiazione della 7^ edizione del concorso “PretenDiamo legalità” che ha coinvolto nei mesi scorsi gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado di ottanta province italiane.

Il progetto della Polizia di Stato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito ha l’obiettivo di sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti sul rispetto delle regole, sulla solidarietà e sull’inclusione, che rappresentano i fondamentali punti di riferimento per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società più giusta.

Gli studenti hanno partecipato a un ciclo di incontri e approfondimenti con personale specializzato della Polizia di Stato e hanno poi sviluppato degli elaborati che sono stati valutati nell’ambito di una selezione nazionale.

I progetti hanno riguardato diverse tematiche: per le scuole primarie tolleranza, pace, principio di inclusione, rispetto della natura e sviluppo sostenibile; per le scuole secondarie cyberbullismo, la libertà di manifestare il proprio pensiero utilizzando i mezzi di comunicazione virtuale in modo responsabile e la promozione del ruolo dei giovani come leader del cambiamento per abbattere ogni forma di razzismo, odio e violenza di genere.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati, nelle categorie Arti figurative, Cine Tv e Graphic novel nonché con la Menzione speciale della commissione, la scuola primaria Falcone e Borsellino di Vignanello (Viterbo), l’istituto comprensivo Don L. Milani di Ariano Irpino (Avellino), il liceo artistico Elena Principessa di Napoli di Rieti e l’istituto comprensivo Raffaella Piria di Scilla (Reggio Calabria).

Il progetto vincitore del concorso “PretenDiamo legalità” nella categoria Graphic novel verrà pubblicato sulla prossima edizione del “Commissario Mascherpa”, fumetto poliziesco edito da PoliziaModerna rivista ufficiale della Polizia di Stato.

In questa giornata di legalità, i ragazzi premiati hanno partecipato alle attività operative e dimostrative delle unità dei Reparti cinofili e artificieri, sono saliti a bordo del Pullman Azzurro della Polizia stradale e hanno conosciuto da vicino il Fullback della Polizia scientifica, la Lamborghini e alcune auto storiche della Polizia di Stato.