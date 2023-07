Sorpreso con una mazza in auto: tunisino denunciato a Montalto di Castro dalla Polizia di Stato

Attività della Polizia di Stato

Nell’ambito della costante attività di prevenzione e controllo del territorio predisposta sul litorale dal Questore di Viterbo intensificata nei mesi estivi, nel pomeriggio di ieri personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di tarquinia procedeva al controllo a Montalto di Castro di un’autovettura con a bordo cittadini tunisini.

All’interno dell’autovettura, sottoposta alle verifiche del caso, veniva rinvenuta occultata una mazza da baseball e pertanto il conducente veniva denunciato per porto di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo.

Inoltre, non avendo l’uomo validi motivi per permanere in quel territorio, con provvedimento del Questore di Viterbo, veniva rimpatriato al luogo di residenza con divieto di ritorno nel comune di Montalto di Castro per anni tre.

Anche al seguito del potenziamento del personale del commissariato di Polizia di Tarquinia, per tutto il periodo estivo proseguiranno sul litorale viterbese i servizi straordinari di controllo della Polizia di Stato finalizzati a garantire il rispetto delle regole e prevenire il compimento di illegalità, attività che nei fine settimana sarà rafforzata anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Lazio.