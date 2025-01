Occupa abusivamente un’abitazione - Denunciato dalla Polizia di Stato

Gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di “Volante” della Questura hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino nigeriano del 1960 trovato all’interno di un’abitazione di Vicenza, in Viale Dal Verme.

I Poliziotti sono intervenuti sul posto su richiesta del proprietario dell’abitazione unifamiliare momentaneamente sfitta, che aveva cercato di entrare nell’edificio senza riuscirvi, trovando la porta d’ingresso sbarrata.

All’interno, gli Agenti hanno trovato l’uomo in una stanza del piano terra. Questi aveva allestito un giaciglio di fortuna ricavato con coperte e vestiti, pentole e legname per accendere il fuoco su cui scaldarsi alimenti vari.

Lo straniero non ha dato alcuna valida motivazione in ordine alla sua presenza all’interno dell’edificio, avvalorando la convinzione che l’avesse ormai abusivamente occupato da diverse settimane.

Tra i giacigli sono stati rinvenuti anche 3 computer portatili di varie marche, uno smartphone ed un tablet per un valore complessivo di circa 5000 euro. Gli oggetti in questione sono stati sequestrati per approfondimenti investigativi finalizzati a stabilirne la probabile provenienza furtiva.

L’uomo è stato denunciato per occupazione di edifici, accompagnato in Questura ed allontanato dall’abitazione.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.