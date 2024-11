aggredisce un controllore del trasporto pubblico con un ago: la Polizia di Stato lo individua e lo espelle

È quanto deciso dal Questore di Vicenza dr. Sallustio che ieri mattina ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale di M. A., cittadino indiano classe '92 che nella mattinata del 22 novembre scorso ha aggredito un controllore della SVT, all’interno dell’ autostazione di Vicenza.

L’uomo, che era stato invitato da personale della azienda dei trasporti Vicentina a lasciare liberi i locali di servizio, dapprima ha insultato e minacciato il controllore; poi, al termine di una vera e propria colluttazione, ha estratto l’ago di una siringa conficcandogliela sul dorso della mano.

Subito dopo, con una mossa repentina, si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

Le Volanti della Questura sono subito accorse sul luogo e dopo aver allertato il 118,si sono messe alla ricerca dell’aggressore.

Dopo ore di ricerche, l’uomo è stato intercettato sotto i portici di una delle vie del centro cittadino, con indosso gli stessi abiti immortalati dal sistema di videosorveglianza della SVT.

Immediato il trasferimento in Questura dove, al termine delle procedure di fotosegnalamento, è stato denunciato per lesioni e minacce aggravate ed espulso dal territorio nazionale.

Il cittadino indiano, con a carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, è stato condotto al CPR di Macomer (Sardegna) in attesa del rimpatrio in India.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.