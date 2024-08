Questura di Vicenza - Polizia di Stato - attività Divisione Polizia Anticrimine

Attività della DIVISIONE ANTICRIMINE

Il QUESTORE dispone

7 DASPO – 3 Fogli di Via OBBLIGATORI

2 AVVISI ORALI

e 3 AMMONIMENTI per VIOLENZA DOMESTICA

Durante l’ultima settimana il Questore della provincia di Vicenza Dario Sallustio ha emesso 7 Divieti di Accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze ai locali pubblici, tra cui cinque per gravi disordini ed uno per spaccio di sostanze stupefacenti, avvenuto anche in prossimità di scuole e palestre, nonché un divieto di accesso all’area urbana della Stazione di Vicenza. Ha altresì emesso 3 fogli di via obbligatori, 2 avvisi orali e 3 ammonimenti per violenza domestica.

Tra i provvedimenti più rilevanti si evidenziano i divieti emessi in considerazione della gravità di quanto accaduto e dei precedenti a carico dei singoli soggetti, che palesano una concreta pericolosità per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, determinata, altresì, da una spiccata propensione a violare le leggi, creando disagio, timore e preoccupazione nei luoghi da loro frequentati, che siano ambiti ferroviari, centri cittadini o nei pressi o all’interno di esercizi pubblici:

il 24 luglio u.s. notificato Dacur a O.O., cittadino nigeriano e a M.H. cittadino italiano:

Il 12 luglio scorso gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Vicenza identificavano per la 14^ volta L.H ., 28enne cittadino italiano, intento a molestare e infastidire i viaggiatori, impedendo l'accessibilità ed il transito alle infrastrutture fisse e mobili e alle relative pertinenze dell'atrio biglietteria dello scalo ferroviario, determinando un forte allarme sociale nella collettività in quanto la condotta veniva esercitata con modalità tali da limitare la libertà dei cittadini, costretti ad aderire alle illegittime. A L.H. veniva notificato quindi il Dacur per la durata di 1 anno con il divieto di accedere nell’area urbana della Stazione Ferroviaria di Vicenza e alle relative pertinenze, compreso piazzale della Stazione e gli adiacenti viale Milano e viale Venezia

Il 26 luglio u.s., nei confronti di S.L., 25enne cittadino albanese, veniva emesso il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dell’esercizio pubblico denominato “Bella Vita Caffe”, di Rossano Veneto (VI), per la durata di 2 anni. Costui, approfittando della momentanea assenza della cassiera, si introduceva all’interno dietro al bancone del bar e si impossessava della somma di 600euro sottraendola alla disponibilità dell’avente diritto, reato per il quale i carabinieri di Rosà procedevano al rintraccio, identificazione e denuncia all’Autorità Giudiziaria.

il 1° Agosto u.s. notificati Daspo Willy a I.B., M.K. e V.A.:

il Questore di Vicenza adottava il DASPO WILLY nei confronti dei 45enni I.B. e M.K., entrambi cittadini marocchini, vietando l’accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dell’esercizio pubblico denominato “Pepe Nero Kebab” di Rosà (VI) e “Bar San Marco” di Bassano del Grappa (VI), per la durata di 3 anni . Entrambi sono stati identificati il 23 luglio scorso , da personale della Stazione dei Carabinieri di Rosà, per avere commesso i reati di lesioni personali, minaccia ed estorsione, all’interno del pubblico esercizio denominato “Pepe Nero Kebab”. In concorso tra loro hanno cagionavano anche lesioni personali ai proprietari del pubblico esercizio pretendendo di non pagare i pasti e le bevande alcoliche che avevano consumato. Peraltro, sempre insieme, il 31 luglio u.s. , venivano identificati, dai Carabinieri, per avere provocato una violenta lite nei pressi l’esercizio pubblico denominato “Bar San Marco”. In quell’occasione venivano sanzionati amministrativamente per essere stati colti anche in evidente stato di ubriachezza in luogo aperto al pubblico;

Tra i Fogli di Via Obbligatori dal Territorio della Provincia, per 3 anni, si evidenziano quelli notificati al 49enne D.G.G. e alla 43enne P.V., giunti alla ribalta della cronaca per essere stati rintracciati, lo scorso 27 luglio, da una pattuglia dei Carabinieri di Vicenza a bordo di un’auto in possesso di denaro e monili d’oro, provento illecito della truffa aggravata in concorso nei confronti di un’anziana signora vicentina.

Particolare rilievo assumono i 3 ammonimenti per violenza domestica¸ notificati a tre diversi uomini che, nei confronti uno della ex compagna, e gli altri due nei confronti delle rispettive mogli, concretizzavano la violenza domestica in plurimi episodi di minacce di morte e violenza psicologica sfociando anche nella violenza fisica in più occasioni e costringendo una delle vittime a ricorrere alle cure del locale Pronto soccorso tanto da dovere essere anche ricoverata per lesioni personali e trauma cranico.

A tal proposito si segnalano i servizi disponibili sul territorio, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di atti persecutori, violenza domestica o di genere anche in relazione a quanto previsto dal protocollo d’intesa del 14.07.2021, stipulato tra la Questura di Vicenza ed il Centro Ares, con sedi a Bassano del Grappa (VI), in via Monte Novegno 7 e a Vicenza in viale della Pace nr.89 (presso centro civico 3 di Villa Tacchi sala nr.61), telefono nr.388-7742014