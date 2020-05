Comunicato stampa 22 05 20

Controlli anti-Covid sanzionati in Piazzale della Vittoria.

Nella serata di ieri, 21 Maggio 2020, a seguito di segnalazione, i nostri operatori si portavano in Piazzale della Vittoria dove intercettavano quattro ragazzi ivi stazionanti privi dei dispositivi di protezione delle vie aeree in violazione dell’ordinanza regionale Veneto n. 46/2020. Trattasi di M.M Serbo del 1998, D.D. della Bosnia Erzegovina del 1999, già sanzionato per la stessa fattispecie in data 12.05.20, S.L. Serbo del 1998 ed infine N.R.S. Rumeno del 1998. All’arrivo delle Volanti M.M tentava di allontanarsi a bordo della propria autovettura ma veniva immediatamente fermato. I ragazzi controllati non fornivano una valida motivazione che giustificasse la mancanza dei D.P.I. e venivano sanzionati in via amministrativa.