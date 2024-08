Questura di Vibo Valentia. Intensificati i servizi straordinari di controllo del territorio

Continuano i controlli straordinari del territorio disposti dal Questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti sia nel centro cittadino che in altri luoghi della provincia, in particolare nei luoghi di aggregazione e di maggior afflusso turistico, al fine di prevenire la commissione di azioni improntate all’illegalità e più in generale per assicurare l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I controlli in questione sono stati effettuati secondo un preciso piano d’impiego delle Volanti di Questura, Commissariato di Serra San Bruno e Posto Fisso di Polizia anche unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato “Calabria Centrale”. Attività operativa volta ad assicurare il costante controllo del territorio con lo scopo di rafforzare la cornice di sicurezza generale e garantire un sereno svolgimento delle vacanze a cittadini e turisti.

Proprio in tale contesto solo nell’ultima settimana sono stati controllati 1392 veicoli, identificate 3188 persone e l’attività posta in essere ha portato a denunce, contestazioni per violazioni al codice della strada, con ritiro anche di documenti di circolazione.

Il dispositivo di controllo assicurato invece dalle volanti del Posto Fisso di Polizia di Tropea, volto anche alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti , ha consentito nella giornata di ieri di rinvenire 2,5 grammi di ketamina, droga sintetica molto pericolosa.

Maggiore controllo del territorio, presenza mirata e collaborazione attiva con la cittadinanza sono le attività che la Polizia di Stato di Vibo Valentia sta ulteriormente implementando al fine di perseguire l’obiettivo primario di garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in ragione delle istanze di sicurezza provenienti.