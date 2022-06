Al via il 218° corso per Agenti della Polizia di Stato. La Scuola di Peschiera del Garda accoglie i 171 nuovi Allievi.

Questa mattina, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, ha avuto inizio il 218° Corso di formazione, composto da 171 frequentatori, la maggior parte dei quali ha svolto servizio nelle Forze Armate.

Le 23 donne e i 148 uomini provenienti da diverse parti d’Italia - in particolare dal Veneto, dal Trentino, dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania - hanno iniziato il loro percorso formativo in modalità a distanza, essendo ancora presenti, presso lo stesso istituto di istruzione, i 118 Allievi del 216° Corso, che presteranno giuramento il prossimo 29 giugno e si presenteranno nei reparti di assegnazione il 1 luglio.

Per tale motivo, i nuovi frequentatori si presenteranno presso la scuola arilicense lunedì 11 luglio, per iniziare la parte del corso in presenza, dedicata soprattutto alle materie pratiche.

Il nuovo Corso è composto in totale da 1227 Allievi, suddivisi tra le scuole di Alessandria, Caserta, Campobasso, Peschiera del Garda, Trieste e Vibo Valentia ed è articolato in due periodi: il primo, della durata di 6 mesi, dal 16.06.2022 al 16.12.2022, finalizzato alla nomina ad Agente in prova e il secondo, della durata di 2 mesi, di applicazione pratica presso gli uffici e i reparti di assegnazione.

Il direttore della Scuola di Peschiera, Trevisi, nella lezione introduttiva, ha dato loro il benvenuto: “ho la fortuna e l’onore di essere un poliziotto dal 10 novembre del 1998 e non c’è mai stato un giorno in cui io non sia uscito da casa, per andare a svolgere il mio servizio, senza il sorriso sulle labbra e senza lucidare le scarpe della mia divisa: so, come da oggi lo dovete sapere anche voi, che svolgo il lavoro più bello del mondo e che devo portare sempre rispetto per l’uniforme che mi permette di essere al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini!”