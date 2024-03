ARRESTO PER ESECUZIONE ORDINE DI CARCERAZIONE

Nei giorni scorsi la Squadra Mobile della Questura di Vercelli, ha tratto in arresto un cinquantenne vercellese, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti.

L’uomo era infatti destinatario di un provvedimento di cattura dopo la condanna a 5 anni e 8 mesi da scontare a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli all’esito dell’operazione antidroga "REVENGE", condotta dalla Squadra Mobile della Questura nel 2021, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, con l’ausilio di oltre 100 poliziotti provenienti anche da altre questure del Piemonte.

Tale attività aveva portato alla luce una consorteria criminale operante nelle province di Vercelli, Novara e Pavia i cui autori sono stati riconosciuti colpevoli di aver organizzato nella città di Vercelli una fiorente e redditizia attività di spaccio di stupefacenti, quantificabile nello smercio di circa 2/3 etti di cocaina a settimana, per una movimentazione complessiva, nei 6 mesi di indagine, di circa.2 kg di cocaina ed 1 di hashish, per un giro di affari di oltre 250.000 euro.

Nel corso della suddetta attività di Polizia Giudiziaria venivano arrestate in flagranza di reato 4 persone, ed al termine della stessa sono state eseguite a carico di alcuni degli indagati 7 misure cautelari in carcere ed altre 5 misure cautelari minori, nonché deferite in stato di libertà altre 24 persone.

Rintracciato presso la propria abitazione in un comune della Provincia, l’uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale per l’espiazione della pena.