31° Anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio - Il Questore dona all'Arcivescovo l'olio prodotto dall'Associazione Quarto Savona 15 nel Giardino di Capaci

In occasione del trentunesimo anniversario delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio, dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con le rispettive scorte, la Polizia di Stato e l’Associazione Quarto Savona 15 (sigla radio della macchina di servizio su cui viaggiava il giudice Falcone) hanno ritenuto di far pervenire a tutti i Vescovi italiani un’ampolla contenente l’olio prodotto nei terreni siti alle spalle del monumento che celebra la strage di Capaci, dove insiste un uliveto gestito dalla citata Associazione che è presieduta da Tina Montinaro, vedova del capo scorta.

Quest’anno l’olio, su impulso del Questore di Palermo, è stato donato ai Vescovi affinché potessero, in occasione della S. Messa Crismale del Giovedì Santo, consacrare simbolicamente anche una parte dell’olio proveniente dalla terra siciliana bagnata dal sacrificio dei propri fedeli servitori.

Analogamente, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha auspicato che l’iniziativa venisse estesa a tutte le Diocesi d’Italia; l’olio, giunto dalla Sicilia nella regione Piemonte, è stato prelevato nel capoluogo regionale per la successiva consegna a tutti i Vescovi piemontesi.

Nel corso di un incontro tenutosi martedì 21 marzo, il Questore di Vercelli Dott. Maurizio di Domenico ha incontrato l’Arcivescovo metropolita di Vercelli Mons. Marco Arnolfo per donare una confezione dell’olio proveniente dall’uliveto dove sono piantumati tali ulivi, dedicati alle vittime della violenza mafiosa.

L’occasione è stata proficua per rinsaldare il fruttuoso rapporto di collaborazione esistente tra la Polizia di Stato e la Chiesa Locale in materia di contrasto alla criminalità e tutela della legalità quali valori condivisi dalle rispettive Istituzioni nel reciproco interesse della collettività.