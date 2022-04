VERCELLI. CELEBRATI I 170 ANNI DELLA POLIZIA DI STATO, PER ESSERCI SEMPRE!

Nella giornata odierna si è celebrato il 170° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, le cui origini risalgono al 1852 quando venne istituito il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

“Esserci Sempre” è il motto che da sempre, ed anche questo anno, incarna lo spirito con cui gli operatori affrontano l’attività quotidiana nell’adempimento dei compiti di istituto.

Nella mattinata, alle ore 9.15, presso la Lapide posta nel cortile della Questura, sono stati resi gli onori ai Caduti della Polizia di Stato. Il Questore Maurizio Di Domenico, insieme al Prefetto Lucio Parente, ha onorato la loro memoria deponendo una corona di allora.

Successivamente, alle ore 10.30, sempre nel cortile della Questura di Vercelli, si è svolta la cerimonia celebrativa, con uno schieramento di uomini e donne della Polizia di Stato, l’esposizione di mezzi e di stand della Polizia Scientifica e delle Specialità, e la partecipazione di una rappresentanza degli studenti dell’Istituto Comprensivo Ferrari di Vercelli, dell’Istituto Comprensivo S. Ignazio di Santhià – Scuola Primaria Collodi e degli studenti dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore D’Adda di Varallo Sesia che hanno vinto la 4^ edizione del Progetto/Concorso PretenDiamo Legalità.

Dopo l’arrivo delle Autorità, dei familiari dei poliziotti e degli ospiti, sono stati resi gli onori al Questore, che ha aperto le celebrazioni passando in rassegna il reparto di formazione, accogliendo poi il Prefetto che ha ricevuto gli onori a sua volta.

Nel corso della cerimonia, dopo aver dato lettura dei messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e del Capo della Polizia Lamberto Giannini, il Questore ha rivolto ai presenti un breve saluto, al termine del quale sono stati consegnati i riconoscimenti al personale in servizio, distintosi per particolari attività.

Vercelli, 12 aprile 2022

In particolare:

ENCOMIO AL VICE ISPETTORE CARON MASSIMO PIETRO, AL SOVRINTENDENTE BASILE FABRIZIO, AL SOVRINTENDENTE ROTOLI MASSIMO, ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE IN QUIESCENZA DI NUNNO VITO E ALL’ASSISTENTE CAPO ESPOSITO GIOVANNI, IN SERVIZIO PRESSO LA SQUADRA MOBILE E L’UFFICIO DI GABINETTO DELLA QUESTURA DI VERCELLI

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO SPICCATE QUALITA’ PROFESSIONALI, SI DISTINGUEVANO IN UN’ATTIVITA’ D’INDAGINE CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE IN CARCERE NEI CONFRONTI DI DUE PERSONE ED IL DEFERIMENTO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA DI ALTRI DUE SOGGETTI RESPONSABILI, IN CONCORSO, DEL REATO DI FURTO AGGRAVATO.”

VERCELLI, 25 GENNAIO 2017”

ENCOMIO AL VICE ISPETTORE CARON MASSIMO PIETRO, AL SOVRINTENDENTE BASILE FABRIZIO, AL SOVRINTENDENTE ROTOLI MASSIMO E ALL’ASSISTENTE CAPO ESPOSITO GIOVANNI, IN SERVIZIO PRESSO LA SQUADRA MOBILE DELLA QUESTURA DI VERCELLI

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO SPICCATE QUALITA’ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UN’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON IL FERMO DI TRE CITTADINI EXTRACOMUNITARI, RESISI RESPONSABILI DI NUMEROSI FURTI AGGRAVATI.

VERCELLI, 24 GENNAIO 2018”.

ENCOMIO ATTRIBUITO A PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA DIGOS DELLA QUESTURA DI VERCELLI.

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITA’ PROFESSIONALI E DOTI INVESTIGATIVE ESPLETAVANO UN’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO PER MOTIVI DI SICUREZZA DALLO STATO DI UN CITTADINO MAROCCHINO.

VERCELLI, 6 MARZO 2017”

“ENCOMIO AL VICE ISPETTORE IN QUIESCENZA PIRAS BARTOLOMEO, AL SOVRINTENDENTE CAPO SOLIERI MASSIMO, AL SOVRINTENDENTE DE LORENZIS GIANPIETRO, ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE DELLISANTI CIRO E ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE MEROLA MASSIMILIANO, IN SERVIZIO PRESSO LA SQUADRA MOBILE DI VERCELLI”.

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO SPICCATE QUALITA’ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UNA DELICATA ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI UN INDIVIDUO, RESPONSABILE DI VIOLENZA SESSUALE IN DANNO DI MINORE E POSSESSO DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO.

VERCELLI, 12 GIUGNO 2017”

LODE AL VICE ISPETTORE CARON MASSIMO PIETRO, AL SOVRINTENDENTE BASILE FABRIZIO, AL SOVRINTENDENTE ROTOLI MASSIMO E ALL’ASSISTENTE CAPO ESPOSITO GIOVANNI, IN SERVIZIO PRESSO LA SQUADRA MOBILE DELLA QUESTURA DI VERCELLI

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO CAPACITA’ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UN’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI UNA DONNA DI NAZIONALITA’ RUMENA E DI UN UOMO DI NAZIONALITA’ ALBANESE, RESPONSABILI, IN CONCORSO TRA LORO, DI REATI DI SEQUESTRO DI PERSONA E RAPINA.

VERCELLI, 16 OTTOBRE 2017.”

“LODE AL SOSTITUTO COMMISSARIO IN QUIESCENZA SCIENZA FLAVIO, AL VICE ISPETTORE IN QUIESCENZA PIRAS BARTOLOMEO, AL VICE ISPETTORE NADIA BARBIERI, AL SOVRINTENDENTE CAPO COORDINATORE PIERPAOLO SECCI, ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE DELLISANTI CIRO E ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE MEROLA MASSIMILIANO, IN SERVIZIO PRESSO LA DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE E LA SQUADRA MOBILE DI VERCELLI”.

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO CAPACITA’ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UNA DELICATA ATTIVITA’ GIUDIZIARIA CHE PERMETTEVA DI ASSICURARE ALLA GIUSTIZIA UN UOMO RESPONSABILE DI MALTRATTAMENTI NEI CONFRONTI DELLA FIGLIA MINORE.

VERCELLI, 25 LUGLIO 2017.”

LODE ATTRIBUITA ALL’ISPETTORE SUPERIORE FONTANAZZA ANTONINO, AL VICE SOVRINTENDENTE MARCON PAOLA E ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE FEDERICO FAUSTO, IN SERVIZIO PRESSO IL POSTO POLIZIA FERROVIARIA DI SANTHIA’.

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO CAPACITA’ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UN’ATTIVITA’ DI SOCCORSO PUBBLICO CHE PERMETTEVA DI RINTRACCIARE E CONDURRE FUORI DALLA SEDE FERROVIARIA UN GIOVANE CITTADINO STRANIERO, RITROVATO A CAMMINARE SULLA LINEA FERROVIARIA DELL’ALTA VELOCITA’ TORINO – MILANO, IN EVIDENTE STATO CONFUSIONALE.

VERCELLI, 18 SETTEMBRE 2017”.

“LODE AL VICE ISPETTORE ZAMURRI GIANLUCA, AL VICE ISPETTORE QUARANTA SERGIO E AL VICE ISPETTORE RONCAROLO LUCA, IN SERVIZIO PRESSO LA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI VERCELLI”.

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO CAPACITA’ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UN’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON IL DEFERIMENTO ALL’AUTORIRA’ GIUDIZIARIA DI 77 SOGGETTI, RESISI RESPONSABILI DI TRUFFA AI DANNI DI UNA COMPAGNIA ASSICURATIVA.

VERCELLI, 9 AGOSTO 2017.”

“LODE AL VICE ISPETTORE ZAMURRI GIANLUCA, AL VICE ISPETTORE QUARANTA SERGIO E AL VICE ISPETTORE RONCAROLO LUCA, IN SERVIZIO PRESSO LA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI VERCELLI”.

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO CAPACITA’ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UN’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON IL DEFERIMENTO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA DI ALCUNI SOGGETTI, RESISI RESPONSABILI DEI REATI DI FALSO IDEOLOGICO, USO E FABBRICAZIONE DI DOCUMENTI DI IDENTITA’ FALSI VALIDI PER L’ESPATRIO E SOSTITUZIONE DI PERSONA.

VERCELLI, 28 SETTEMBRE 2017.”

“LODE ALL’ASSISTENTE CAPO DURANTE NICOLA E ALL’ASSISTENTE GARDINI DANIELE, IN SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO DELLA QUESTURA DI VERCELLI”.

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO CAPACITA’ PROFESSIONALI ED INTUITO INVESTIGATIVO, ESPLETAVANO UN’OPERAZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI UN UOMO E LA DENUNCIA IN STATO DI LIBERTA’ DI UNA DONNA, RESPONSABILI, A VARIO TITOLO, DEL REATO DI RAPINA, COMMESSO AI DANNI DI UNA PERSONA ANZIANA.

LODI, 17 MARZO 2017.”

“LODE ALL’AGENTE SCELTO DE NICOLO VINCENZO, IN SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO DELLA QUESTURA DI VERCELLI”.

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO CAPACITA’ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UN’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE PERMETTEVA L’ARRESTO DI DUE CITTADINI ITALIANI, RESISI RESPONSABILE DEL REATO DI DETENZIONE, AI FINI DI SPACCIO, DI SOSTANZA STUPEFACENTE.

TORINO, 28 OTTOBRE 2017”