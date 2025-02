PROMOZIONE A PRIMO DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO PER IL VICE QUESTORE DR. ANDREA LEFANO

Il Vice Questore dr. Andrea Lefano è stato promosso, in occasione dell’ultimo Consiglio di Amministrazione della Polizia di Stato, alla qualifica superiore di Primo Dirigente della Polizia di Stato. Originario della provincia di Latina , classe 1978, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2003 presso l’Università degli studi di Cassino e successivamente nell’anno 2008 quella specialistica in “Scienza delle Pubbliche Amministrazioni”.

Nel corso della sua carriera il Dr. Lefano ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, dell’U.P.G. e S.P. nonché l’incarico di Capo di Gabinetto e di Dirigente Ufficio DIGOS della Questura del VCO.

Nell’anno 2012 ha assunto la dirigenza della Polizia Stradale di Verbania, nel 2014 quella di Como e nel 2017 quella di Varese.

Rientrato in provincia ha poi diretto il Commissariato di PS di Omegna e nello scorso marzo è stato nominato reggente la Divisione P.A.S.I. presso questa Questura.

Il dr. Giancarlo CONTE, Questore della Provincia di Verbania, a nome dei colleghi tutti, esprime al neo promosso vive congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto, sottolineando che la promozione a Primo Dirigente è il risultato dell’impegno e delle competenze professionali maturate nel corso della sua carriera.