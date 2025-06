POLIZIA DI STATO DI VENEZIA: RINTRACCIATI A MESTRE DUE OCCUPANTI ABUSIVI, ESPULSI.

Nelle prime ore della mattinata di giovedì scorso, la Polizia di Stato di Venezia ha rintracciato due uomini irregolari sul territorio nazionale, individuati nel più ampio contesto di attività delegate dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Veneto concernenti controlli e ispezioni di alcuni immobili a Mestre.

L’attività svolta congiuntamente dagli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato di Mestre ha consentito di rintracciare all’interno di due appartamenti occupati abusivamente i due stranieri di nazionalità tunisina, entrambi con diversi precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti e già in precedenza allontanati dal territorio nazionale.

A seguito di accertamenti esperiti dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Venezia, entrambi sono risultati irregolari sul territorio nazionale.

Nei confronti di uno dei due è stato adottato un decreto di espulsione con accompagnamento immediato alla Frontiera disposto dal Questore e con divieto di rientrare in Italia per cinque anni.

L’altro è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Gradisca di Isonzo in attesa di allontanamento.