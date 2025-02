POLIZIA DI STATO DI VENEZIA E SPECIAL OLYMPICS ITALIA INSIEME PER DIFFONDERE UN MESSAGGIO DI PACE E SOLIDARIETA’

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato di Venezia ha supportato un evento di Special Olympics Italia, per diffondere un messaggio di pace e solidarietà e i valori universali dello sport e dell’inclusione sociale.

Special Olympics Italia ha organizzato a Torino, dall’8 al 15 marzo p.v., i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics che coinvolgeranno circa 1500 atleti, con e senza disabilità, provenienti da 102 Paesi.

L’organizzazione da oltre cinquant’anni porta avanti progetti di inclusione sociale attraverso lo sport unificato, con l’obiettivo di valorizzare le persone con disabilità intellettive, affinché ogni singola persona venga accettata e accolta per le proprie capacità, indipendentemente dalla disabilità.

In occasione di un evento tanto significativo e importante come i Giochi Mondiali Invernali di Torino 2025, il protocollo internazionale prevede l’organizzazione di una “Community Run”, ovvero il passaggio della Torcia di Special Olympics in tutte le regioni, al fine di sensibilizzare i cittadini di tutto il territorio nazionale.

Secondo il programma L.E.T.R. (Law Enforcement Torch Run), Special Olympics in Italia si avvale del supporto della Polizia di Stato.

In tale contesto, nella mattinata di oggi, la “Community Run” si è svolta presso la sede di Santa Chiara della Questura di Venezia, alla presenza del Vicario del Questore di Venezia, Carlo Ferretti, del Vice Sindaco del Comune di Venezia, Andrea Tomaello, di rappresentanti dello Special Olympics Italia Team Veneto, di atleti del Gruppo sportivo “Fiamme Oro” della Polizia di Stato e della Venicemarathon.

Contemporaneamente in ogni regione, alle ore 11:00, con la cerimonia di accensione della fiaccola olimpica e con il saluto alla partenza a tutti gli atleti presenti, ha preso il via una corsa simbolica e condivisa di avvicinamento ai Giochi Mondiali.

I tedofori, percorrendo le suggestive calli veneziane, sono giunti in Campo della Basilica della Salute, dove alle ore 12.00, in contemporanea con il resto del Paese, si è svolta la cerimonia di accensione del tripode.