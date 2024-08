IL QUESTORE DI VENEZIA DISPONE LA CHIUSURA DI UN ESERCIZIO PER LA DURATA DI 7 GIORNI

In data odierna il Questore di Venezia ha disposto la sospensione della licenza di attività del pubblico esercizio sito in Favaro Veneto -Venezia, per la durata di giorni sette (7).

Il provvedimento di natura cautelare è stato adottato in seguito ad alcuni gravi fatti avvenuti recentemente all’interno del locale.

In data 16 agosto 2024 alle ore 20.05 personale della Squadra Volante della Questura di Venezia interveniva per segnalazione di una violenta rissa in atto all’interno del locale.

Sul posto gli operatori di Polizia accertavano che parte dei partecipanti alla rissa si erano già dileguati ed il locale si presentava in subbuglio con sedie e tavoli ribaltati e cocci di vetro a terra. Venivano identificate quindi le persone che erano ancora presenti all’interno del bar:

Da quanto accertato, la rissa sarebbe scaturita a seguito di apprezzamenti che quattro clienti avevano avanzato nei confronti di una ragazza., fidanzata del titolare del bar.

Da questi atteggiamenti ne nasceva una discussione che sarebbe sfociava in una violenta rissa tra i quattro avventori ed il titolare, il quale veniva coadiuvato dagli amici.

Nell’occasione né il titolare del bar né alcuno dei suoi collaboratori ha allertato le forze di Polizia per richiedere l’intervento, che è stato invece segnalato da un passante.

Il pubblico esercizio, pertanto, si è rivelato essere luogo di ritrovo di persone pregiudicate dedite ad attività illecite ed il relativo provvedimento di chiusura è stato notificato questa mattina a cura di personale della Polizia Amministrativa della Questura di Venezia.