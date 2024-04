PORTOGRUARO (VE): INIZIATIVA DELLA POLIZIA DI STATO DI VENEZIA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Nella giornata di ieri, giovedì 4 aprile, in occasione del mercato settimanale i poliziotti del Commissariato di P.S. di Portogruaro (VE), insieme a personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Venezia, hanno allestito uno stand informativo in Piazza della Repubblica a Portogruaro, per sensibilizzare i cittadini sull’importante tematica della violenza di genere e domestica.

Molte le persone, tra cui numerosissimi studenti, che hanno visitato lo stand, ad accoglierli gli operatori del Commissariato di P.S. di Portogruaro e della Divisione Anticrimine della Questura di Venezia, sempre uniti nel comune impegno di tutela delle vittime delle violenze di genere.

A far parte della squadra anche le altre figure della “rete antiviolenza” portogruarese.

Tra queste, la Cooperativa L’Arco - centro di ascolto di Portogruaro, l’Ordine degli Avvocati di Portogruaro, oltre ad alcuni rappresentanti del Comune di Portogruaro e dell’ULSS nr. 4 “Veneto Orientale”.

La cittadinanza si è mostrata attenta e partecipe, molte le attestazioni di stima nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, per il quotidiano impegno profuso nei confronti delle vittime di reato.



Si è ricordato a tutti quale sia il fondamentale ruolo svolto dalla Questura di Venezia attraverso la Divisione Anticrimine, quali siano gli interventi finalizzati all’applicazione delle misure di prevenzione a tutela delle vittime dei reati di specie e delle violenze di genere e quali siano le azioni di tipo rieducativo nei confronti delle “parti maltrattanti” che sono garantite dal “Protocollo Zeus” promosso dal Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Anticrimine al quale la Questura di Venezia ha aderito, allo scopo di diffondere sul territorio della provincia le buone prassi finalizzate ad aumentare l’azione di contenimento e gestione delle violenze relazionali in ambito domestico e dei rischi di vittimizzazione.

Gli operatori della Polizia di Stato che hanno partecipato all’evento, inoltre, hanno anche ricevuto la visita di alcune tra le più rappresentative figure dell’Amministrazione Comunale di Portogruaro.

Si ringrazia sentitamente il Comune di Portogruaro e la Polizia Locale per il prezioso supporto offerto.