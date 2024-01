CONTROLLI DELLA POLIZIA NELLE STAZIONI ED A BORDO DEI TRENI, DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE: 3 ARRESTATI, 9 INDAGATI ED OLTRE 2.000 PERSONE CONTROLLATE

3 arrestati, 9 persone indagate in stato di libertà, delle quali 4 per furto in concorso, e complessivamente 2.018 soggetti controllati: questo il bilancio dell’operato del personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, dal 23 dicembre al 4 gennaio.

In considerazione dell’aumentato flusso di turisti e viaggiatori, durante il periodo delle festività natalizie sono stati ulteriormente potenziati i servizi a contrasto dei reati predatori con l’impiego sia delle pattuglie in uniforme, per la vigilanza nei piazzali di arrivo e partenza e nell’atrio/biglietteria degli scali, sia degli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria, i quali, operanti in abiti civili, hanno monitorato costantemente il flusso dei viaggiatori; anche i sistemi di video-sorveglianza, installati nelle stazioni e a bordo dei convogli, hanno rappresentato un importante ausilio all’attività di monitoraggio della Polizia.

In particolare, il personale della Polizia Ferroviaria di Venezia Santa Lucia a seguito di un controllo ha proceduto all’arresto di un cittadino italiano destinatario di una nota di rintraccio per l’esecuzione della misura restrittiva degli arresti domiciliari per divieto di avvicinamento alla famiglia; l’uomo, infatti, sarebbe stato riconosciuto responsabile dei reati di maltrattamento e atti persecutori nei confronti di familiari.

A Mestre, invece, nei giorni scorsi, gli operatori della Sezione Polfer hanno proceduto all’arresto di un 38enne di origine straniera, sul quale pendeva un’ordinanza di applicazione della custodia in carcere per i reati di stalking e lesioni personali.

Dopo le formalità di rito, durante le quali il soggetto avrebbe sempre tenuto un atteggiamento minaccioso ed aggressivo, il predetto è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale.

Nel corso dei servizi, inoltre, il personale Polfer ha anche proceduto all’espulsione di un cittadino irregolare sul territorio nazionale ed ha segnalato all’Autorità Amministrativa una persona trovata in possesso di sostanza stupefacente destinata ad uso personale, la quale è stata posta sotto sequestro.