POLIZIA DI STATO DI VENEZIA - FESTIVITÀ PASQUALI: OLTRE 1.500 PERSONE CONTROLLATE DALLA POLIZIA DI STATO SUI TRENI E NELLE STAZIONI FERROVIARIE DEL VENETO.

1.552 persone controllate, 3 indagati per resistenza a pubblico ufficiale, per oltraggio e minaccia e per rifiuto a declinare le generalità e 2 provvedimenti di allontanamento ai sensi della normativa in materia di cd DASPO Urbano, 131 servizi di vigilanza nelle stazioni, dei quali alcuni specifici antiborseggio, attuati in abiti civili: è questo il bilancio dei controlli effettuati, durante le festività pasquali, dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, impegnato anche in attività di vigilanza a bordo dei treni e di pattugliamento lungo le tratte ferroviarie di competenza.

Il personale della sezione Polizia Ferroviaria di Mestre nel pomeriggio di venerdì 7 è prontamente intervenuto per la segnalazione di una persona stesa sui binari in prossimità della stazione di Porto Marghera; l’uomo, un 57enne originario della marca trevigiana, era scivolato ferendosi alle gambe, mentre stava attraversando incautamente i binari. E’ stato soccorso e messo in sicurezza dai poliziotti, ma anche contravvenzionato per l’attraversamento in un tratto ferroviario privo di sottopasso e interdetto al pubblico.

L’incidente ha determinato l’interruzione di un tratto di linea delicato, che collega il centro storico lagunare alla terraferma, comportando ritardi considerevoli ai treni in transito.