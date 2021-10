CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO NELLE STAZIONI FERROVIARIE DEL VENETO: 14 DENUNCIATI E MIGLIAIA DI PERSONE CONTROLLATE IN UNA SETTIMANA

14 denunciati, 2.284 persone controllate, 216 servizi di vigilanza nelle stazioni e una trentina a bordo treno. 14 servizi antiborseggio in abiti civili: è questo il bilancio dei controlli effettuati dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, nella settimana appena trascorsa.

In particolare, nelle stazioni di Venezia-Mestre, di Conegliano e di Padova gli operatori della Polizia Ferroviaria, in servizio di vigilanza, hanno denunciato 4 persone per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune.