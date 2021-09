POLIZIA DI STATO DI VENEZIA – FAVARO VENETO: SALVATA ANZIANA SIGNORA COLTA DA MALORE.

Nel pomeriggio di sabato 4 settembre la Polizia di Stato di Venezia ha tratto in salvo un’anziana signora che era stata colta improvvisamente da un malore all’interno della sua abitazione sita a Favaro Veneto.

Una vicina di casa della signora, preoccupata per l’anziana condomina del piano superiore in quanto da circa una settimana non rispondeva al telefono e non si avvertiva alcun rumore provenire dal suo appartamento, ha effettuato la segnalazione al 113.

Immediatamente gli agenti delle Volanti si sono recati a Favaro Veneto presso l’abitazione della signora e sono entrati grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco sfruttando una finestra aperta. L’anziana donna di 77 anni, che evidentemente era stata colta da un malore, si trovava sola seduta sul divano in salotto, semi-incosciente, ma ancora viva.

Prontamente affidata alle cure del personale sanitario, la signora ora sta bene.