Polizia Postale e Capgemini insieme per la sicurezza digitale dei giovani

La Polizia di Stato e Capgemini, partner globale per la trasformazione tecnologica e di business delle aziende verso un mondo più digitale e sostenibile, lo scorso 3 giugno hanno celebrato la conclusione del progetto "Make The Difference: costruiamo sicurezza insieme" a Milano, un'iniziativa volta a formare oltre 2.000 studenti delle scuole secondarie di 1° grado della regione Lombardia sulla navigazione responsabile sul web e l’uso dei social media.

La cerimonia di premiazione ha visto il riconoscimento delle tre classi vincitrici che hanno realizzato progetti multimediali innovativi e coinvolgenti sul tema della sicurezza online.

La classe prima classificata è risultata essere la 2^B dell’Istituto Comprensivo Statale Completo A. Moro di Solbiate Olona (VA), la quale parteciperà a un workshop condotto dagli esperti di Cybersecurity di Capgemini, quest’ultima inoltre realizzerà aule multimediali presso gli istituti delle classi vincitrici.

Il Dirigente della Polizia Postale Lombardia, dottoressa Manuela De Giorgi, ha sottolineato l'importanza fondamentale della tutela e protezione dei minori online, evidenziando come la sinergia virtuosa tra la Polizia Postale e Capgemini rappresenti un’efficace risorsa per aumentare la consapevolezza dei giovani riguardo ai rischi sulla rete e costruire una società più sicura ed inclusiva.

Il progetto si inserisce in un contesto in cui la sicurezza online dei giovani è sempre più importante, considerando che il 68% degli adolescenti trascorre almeno 5 ore al giorno sui social media e il 52% degli under 20 considera il cyberbullismo il principale rischio online.