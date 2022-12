CONTROLLI E PREVENZIONE NEL COMUNE DI SARONNO, DUE PERSONE DEFERITE

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in talune zone della Provincia, disposti dal Questore anche a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la Polizia di Stato di Varese ha effettuato mirati servizi di controllo e prevenzione in alcune aree del Comune di Saronno, particolarmente sensibili ad episodi delittuosi e di microcriminalità.

Nel corso dell’attività, coordinata da personale della Questura e che ha visto il concorso di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano, è stata pattugliata, in particolare, l’area adiacente alla stazione ferroviaria dove sono stati identificati complessivamente più di 60 soggetti, di cui una decina con precedenti di polizia e sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria due cittadini, uno per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e l’altro per il reato di appropriazione indebita.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.