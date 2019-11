Fondamentale risulta il controllo e la presenza sul territorio cittadino del personale della Polizia di Stato, specie nell’ambito della prevenzione al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Per tali motivazioni, e su sollecito del Questore dott. Giovanni PEPÈ, si predispone con regolare cadenza l’intensificazione dei controlli in Provincia, con particolare attenzione a quelle zone delle città dove si registra una maggiore presenza di soggetti dediti ad attività illecite

Ieri mattina la Polizia di Stato ha effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio a Saronno e in particolare nei dintorni della stazione ferroviaria, indicata come zona degradata e interessata dal fenomeno dello spaccio di droga soprattutto ad opera di pushers stranieri. In città sono state inviate pattuglie del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio, che hanno coordinato le operazioni, ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine per la Lombardia. I poliziotti hanno passato al setaccio le vie intorno alla stazione concentrandosi soprattutto su alcuni esercizi pubblici, luoghi di aggregazione di persone sospette. Proprio in uno di questi, un bar non lontano dall’ingresso dello scalo ferroviario, tra gli avventori è stato notato, perché particolarmente nervoso, un uomo poi identificato come un trentanovenne marocchino con permesso di soggiorno scaduto e precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti. Sottoposto a perquisizione personale, in una tasca del giubbotto aveva tre pezzi di hashish per un totale di circa 20 grammi e, sul cellulare, messaggi chiaramente finalizzati ad appuntamenti per scambi illeciti. A quel punto gli agenti hanno ritenuto opportuno procedere anche alla perquisizione del domicilio, che però lo straniero non ha voluto rilevare. In aiuto ai poliziotti è venuta la tecnologia perché, grazie al programma “maps” del cellulare si è risaliti ad un indirizzo di Gerenzano e quindi a un appartamento che è stato aperto proprio con le chiavi che il trentanovenne teneva in tasca. Lì, sotto la sella di un ciclomotore sono stati recuperati altri 25 grammi di hashish e in una scarpa, tra la suola e il plantare, un panetto di “fumo” di circa 100 grammi. Ai polsi del marocchino sono scattate le manette per la flagrante detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

Il bilancio della complessa attività svolta ha consentito di identificare 40 persone e di passare al setaccio alcuni locali pubblici, frequentati da persone con pregiudizi di Polizia.

