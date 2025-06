La Polizia di Stato di Udine saluta tredici nuovi Agenti della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Udine

Nella mattinata odierna, sono arrivati tredici nuovi agenti della Polizia di Stato che andranno a potenziare l’organico della Questura e dei Commissariati di P.S.

Ad accoglierli e a dare il benvenuto è stato il Vicario del Questore Leonardo Boido ed il Capo di Gabinetto Alessandro De Ruosi, alla presenza altresì del dott. Francesco Leo Dirigente del Commissariato di Cividale del Friuli e della dott.ssa Francesca Ferro neo assegnata come Funzionario addetto all’U.P.G.S.P. esprimendo per l'occasione tutta la stima nei loro confronti vista l’importanza del ruolo che andranno a svolgere al servizio della comunità.

I nuovi arrivati, sei uomini e sette donne, nove provenienti dalla Scuola Allievi Agenti di Trieste e quattro dalla Scuola Allievi Agenti di Alessandria, dove hanno appena concluso il 229° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.

Il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica è avvenuto lo scorso 20 giugno, segnando l’inizio ufficiale del loro percorso all’interno della Polizia di Stato.

I nuovi agenti, originari di varie regioni; quali Sicilia, Puglia, Marche e Campania, saranno sin da subito distribuiti tra le articolazioni della Questura e dei Commissariati di P.S. di questa Provincia, rispettivamente a Cividale del Friuli e Tolmezzo, contribuendo a potenziare il controllo del territorio, a rafforzare il lavoro degli uffici e, soprattutto, a contribuire ai numerosi ed eccezionali impegnui di ordine e sicurezza pubblica che a breve interesseranno la provincia di Udine.

A tutti loro il Vicario del Questore, a nome di tutta la Polizia di Stato di Udine ha formulato i migliori auguri per la nuova esperienza professionale al servizio della comunità friulana di tutto il territorio provinciale.