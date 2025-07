La Polizia di Stato di Udine saluta il Commissario Mauro NOACCO

La Polizia di Stato di Udine e di tutto il Friuli Venezia Giulia, ed in particolar modo la Polizia Stradale, saluta con affetto e grande stima il Commissario Mauro NOACCO

La Polizia di Stato di Udine e di tutto il Friuli Venezia Giulia, ed in particolar modo la Polizia Stradale, saluta con affetto e grande stima il Commissario Mauro NOACCO che, per sopraggiunti limiti anagrafici, lascia il servizio di polizia.

Arruolato nel 1985, sposato e padre di due figli si è laureato in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Torino.

Dopo gli inizi del servizio alla Questura di Udine incontra quello che può definirsi un vero e proprio amore professionale: la Polizia Stradale. Nel dicembre del 1990, viene trasferito presso la Sottosezione Polstrada di Palmanova e, dopo un lungo percorso, nel 2019 ne diventa Comandante con la qualifica di Sostituto Commissario Coordinatore e vi permane fino a marzo 2023.

Vincitore di concorso per funzionari di Polizia, con il grado di Vice Commissario, viene assegnato al Centro Operativo Polizia Stradale di Udine con l’incarico di Vice Dirigente.

Il primo luglio, con la qualifica di Commissario della Polizia di Stato, lascia il servizio attivo.

Il Commissario Noacco, oltre a rappresentare un poliziotto dotato di enormi doti umane e morali che ha speso per la Polizia di Stato e per le comunità regionali in cui ha lavorato, ha nel tempo maturato una cultura della sicurezza stradale che gli ha permesso farsi interprete delle istanze di sicurezza del mondo giovanile entrando nel mondo scolastico per portare messaggi di sicurezza e di consapevolezza dei rischi della circolazione stradale.

Il suo lungo percorso professionale con la Polizia di Stato si è concluso domenica scorsa comandando la scorta alla competizione ciclistica denominata “Campionato Italiano Professionisti “che ha attraversato, partendo dalla suggestiva Piazza Unità d’Italia a Trieste, tutta la provincia giuliana per raggiungere il cividalese, risalire poi il Collio goriziano e terminare all’interno di un suggestivo circuito nella città di Gorizia.

In quell’occasione il Comitato della Federazione Ciclistica del F.V.G. ha consegnato al Commissario Noacco una targa a ricordo dell’impegno e della professionalità da sempre dimostrata nella gestione della sicurezza delle gare ciclistiche su strada.