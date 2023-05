PROGETTO SA.PRE.MO, 4^ EDIZIONE - LE PREMIAZIONI

Nella mattinata del 30 maggio 2023, presso l’auditorium Zanon, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso Sa.Pr.Emo, (salute, protagonisti, emozioni).

Il progetto, giunto alla IV° edizione, ha visto l’adesione di oltre 1200 studenti, di 79 classi e di 14 istituti scolastici secondari di secondo grado di tutta la provincia udinese.

La Questura di Udine, quale partner fondatore del progetto insieme alla Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. e all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (a cui via via si sono affiancati il Comune, la Prefettura, la Confindustria, la Consulta degli Studenti e l’Università, tutti di questo capoluogo), è stata impegnata partecipando a tutte le riunioni di preparazione, seguendo le modalità di approntamento e di esecuzione per la buona riuscita dell’edizione appena conclusa che ha visto vincere il video “Non fare un passo di troppo” prodotto dai ragazzi della 2^ A.F.M. dell’Istituto Zanon, seguito dalle classi 2^ O e 2^H del Sello con gli elaborati dal titolo “Analessi” e “Body Sweet Home”.

Una menzione speciale è stata concessa al video “Biancaneve”, realizzato dalla 2^ I sempre dell’Istituto Sello di questa città.

Gli elaborati, tutti di pregevole fattura per realizzazione e contenuti, hanno rispecchiato le finalità del progetto e sono frutto degli interventi fatti dai fari formatori, fra cui diversi agenti della Questura udinese.

I vincitori avranno la possibilità di soggiornare a Roma e, nell'occasione, accedere ai laboratori di "Cinecittà".