QUESTURA DI UDINE: ATTIVITA' INVESTIGATIVA DELLA DIGOS A CIVIDALE DEL FRIULI

A seguito dell’attività investigativa svolta dalla locale Digos, sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria due ultras dell’Inter, che verso le 09.00 di giovedì 19 marzo hanno affisso sul “Ponte del diavolo” di Cividale del Friuli uno striscione (dal contenuto “…TENETE DURO CN 69”), accompagnando l’iniziativa con l’accensione di torce luminose e lancio di botti. Sul posto, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini allarmati dalla coltre di fumo che si stava sviluppando sul ponte, è prontamente intervenuto il personale del Commissariato di Cividale: all’arrivo dei poliziotti, il ponte era deserto e lo striscione era stato rimosso; per terra, i segni della combustione e i bengala (ormai spenti), che venivano sequestrati.

Gli investigatori della Digos, coordinati dal Vice Questore Aggiunto dott. Michelangelo Missio, sono risaliti agli autori dei fatti, grazie alle testimonianze e all’analisi del sistema di videosorveglianza. Si tratta di due tifosi, riconducibili ad un gruppo ultras dell’Inter, attivo nel Nord Est: il primo, un cittadino italiano del 1989 nato a Milano ma residente nella provincia di Udine (con diversi precedenti penali e di polizia); il secondo, un cittadino italiano del 1982 residente a Milano, che nella giornata del 19.03 si trovava in Friuli per motivi di lavoro. Dalla ricostruzione effettuata, è emerso che i due ultras hanno posto in essere l’iniziativa per portare un messaggio di solidarietà alla famiglia di un altro tifoso, residente a Cividale e che risulterebbe affetto da coronavirus. Al termine degli accertamenti, i due tifosi sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per l’art. 650 c.p. (in quanto si sono mossi sul territorio senza giustificato motivo) e per l’art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose).