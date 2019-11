In occasione della “Giornata internazionale della violenza contro le donne” del 25 Novembre scorso la facciata del Commissariato della Polizia di Stato di Cividale del Friuli (UD) è stata illuminata di arancione, colore simbolo della lotta per i diritti delle donne, in collaborazione con l’Associazione femminile “Soroptimist”.

L’iniziativa è stata accompagnata da una campagna informativa sul rifiuto e contrasto del fenomeno della violenza di genere: per l’occasione inoltre i panifici cittadini quel giorno hanno distribuito il pane in buste con sovraimpresse una banda di colore arancione e l’indicazione del Numero Unico per le Emergenze “112”.