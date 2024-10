LA POLIZIA DI STATO DI UDINE SALUTA IL COMMISSARIO CAPO ANDREA NUTTA CHE VA IN PENSIONE

UN PEZZO DI STORIA DELLA POLSTRADA FRIULANA LASCIA IL SERVIZIO

“ Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo.”

Questa frase di Levj Tolstoj riassume in poche righe ciò che per il Commissario Capo NUTTA Andrea, il lavoro nella Polizia di Stato ha rappresentato per quasi quarant’ anni. Egli ha profondamente amato il suo lavoro, la Polizia Stradale e il Servizio di Polizia e ha profondamente amato la sua terra e i suoi concittadini per il cui bene ha lavorato per 38 anni.

Nato a Palmanova (UD) il 28.10.1964, residente a San Daniele del Friuli, padre di due figli incomincia il suo servizio nella Polizia di Stato dal 29.10.1986 come Agente prima alla Questura di Udine e poi alla Sezione Polstrada di Milano.

Tornato in Friuli, alla Polizia Stradale di Udine, matrimonio professionale che non scioglierà più, nel 1995 transita nel ruolo degli ispettori e assume l’incarico di responsabile dell’ufficio verbali della Sezione Polstrada di Udine; è stato l’Ispettore che per quasi un decennio ha sovrinteso alle complesse procedure delle notifiche, dei pagamenti e dei ricorsi dei verbali per violazioni del codice della strada.

Nel febbraio 2005 come Ispettore superiore -sostituto ufficiale di pubblica sicurezza- assume il comando della Sottosezione autostradale di Amaro, reparto che guiderà per più di un anno ma che porterà nel cuore anche in virtù delle sue origini carniche.

Il 1° ottobre 2006 assume il Comando della Sottosezione della Polizia Stradale di Palmanova (UD). Un comando longevo che ne segnerà il profilo professionale e che rappresenterà l’esperienza professionale più profonda del suo intero percorso di carriera.

Nel novembre 2019 vince il concorso per Vice Commissario entrando a far parte dei ruoli dei Funzionari della Polizia di Stato svolgendo il suo servizio in qualità di Vice Comandante della Polstrada di Udine;

Dal 5 febbraio 2024 assume l’Incarico di Dirigente della Sezione di Udine, incarico prestigiosissimo che corona una brillantissima carriera frutto di sacrificio ed impegno e caratterizzata da una squisita competenza professionale abbinata ad un profonda umanità che colleghi, istituzioni e cittadini gli hanno riconosciuto

Il 30 ottobre il Sig. Prefetto Dr. Domenico LIONE e il Sig. Questore di Udine Dr. Domenico FARINACCI hanno salutato Andrea Nutta ringraziandolo per l’impegno, la professionalità e lo spirito di servizio dimostrato in tutti questi anni di onorato servizio e messi a disposizione della collettività.

Durante l’incarico svolge Conferenze alla Protezione Civile regionale e presso l’Ospedale di Udine sulla guida dei veicoli con i dispositivi di Emergenza.

Conferenze nelle Scuole nell’ambito del Progetto “4 Ruote per la Sicurezza Stradale”.