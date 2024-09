LA POLIZIA DI STATO DI UDINE PASSA AL SETACCIO IL CENTRO DI CIVIDALE DEL FRIULI - 4 VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E UNA OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILE

La Polizia di Stato di Udine, con il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cividale del Friuli coadiuvato dal personale del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, Bologna e Reggio Emilia, ha proceduto, nelle giornate del 24 e 26 settembre uu.ss. all’effettuazione di controlli straordinari del territorio del comune di Cividale del Friuli per il contrasto a fenomeni di microcriminalità e contrasto all’immigrazione clandestina.

Sono stati maggiormente interessati Parco Italia, le pertinenze del centro commerciale “Borc di Cividat”, la stazione ferroviaria, quella adiacente delle autocorriere, gli istituti scolastici.

Massiccio il dispositivo di Polizia che ha potuto contare su quasi 15 operatori di Polizia al giorno nelle 2 giornate che hanno sottoposto a controllo 110 persone, di cui 51 extracomunitari e 37 veicoli.

L’imponente attività finalizzata alla prevenzione ed all’implemento della sicurezza nella Città Ducale ha consentito di contestare 4 violazioni al codice della strada tra le quali, in particolare, una relativa a un cittadino indiano alla guida di un’utilitaria assieme alla famiglia che, richiesto da una pattuglia di fermarsi all’alt, non ottemperava. Brevemente inseguito, si arrestava dopo circa quattro minuti: era sprovvisto di patente di guida e assicurazione del mezzo; guidava inoltre privo di cinture.

Nel corso del dispositivo veniva anche rilevata un’occupazione abusiva di un immobile abbandonato sito in centro città, in prossimità dell’invaso del fiume Natisone. La struttura – in cattivo stato di conservazione – risultava di facile accesso in quanto la porta di ingresso era stata oramai divelta da tempo. All’interno, l’arredo appariva fortemente danneggiato, con i muri pieni di graffiti. Vi si trovava un cittadino afgano maggiorenne – regolare sul territorio nazionale ma residente in altra Regione – con diversi precedenti penali e di polizia – che opportunamente era fatto oggetto di foglio di via obbligatorio.