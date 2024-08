QUESTURA DI UDINE: TEMPI RAPIDI PER PRENOTAZIONE E RITIRO PASSAPORTI

Grazie allo sforzo organizzativo messo in campo dalla Questura di Udine, fortemente voluto dal Questore, in linea con le direttive ministeriali, negli ultimi mesi la Divisione Polizia Amministrativa della Questura ha potuto contare su un significativo aumento di personale, finalizzato a soddisfare le numerose istanze dell’utenza.

Come noto la ripresa dei viaggi post pandemia e la previsione dell’obbligo del passaporto per recarsi in Inghilterra hanno determinato un aumento delle istanze per il rilascio del titolo valido per l’espatrio, secondo percentuali mai registrate in passato.

In ragione di ciò l’Agenda per gli appuntamenti dedicata all’utenza è stata ampliata, sino a raggiungere, nelle giornate di massima richiesta, i 130 appuntamenti giornalieri presso la Questura, cui vanno aggiunti quelli presso i Commissariati di P.S. di Cividale del Friuli e Tolmezzo.

A testimoniare lo sforzo messo in campo si rappresenta che il numero di passaporti rilasciati è passato dagli 11.000, nel periodo gennaio-giugno 2023 ai 17.000, nel medesimo periodo dell’anno in corso.

Ad oggi risulta pertanto possibile prenotare un appuntamento presso gli uffici della Questura e dei Commissariati della provincia, già nel giorno successivo a quello della richiesta, ottenendo il rilascio del passaporto in tempi rapidi e, comunque, non oltre i 15 giorni.

Restano salve le possibilità di ottenere il passaporto in tempi assolutamente più ridotti, in caso di comprovate necessità.

Con l’occasione si evidenzia che molti utenti, pur avendo fatto richiesta di passaporto ed avendone ottenuto il rilascio non si recano presso gli uffici della Polizia di Stato per il ritiro, determinando una significativa giacenza di titoli.

La consegna dei passaporti presso la Questura avviene nei giorni a ciò dedicati che sono il lunedì mattina, il martedì pomeriggio e il venerdi mattina e pomeriggio.