La Polizia di Stato di Udine aumenta i posti disponibili per il rilascio dei passaporti e introduce la "AGENDA PRIORITARIA" che consente il rilascio immediato in casi di necessità.

La Polizia di Udine ancora una volta recepisce le istanze della comunità friulana che segnala il disagio per i lunghi tempi di attesa per il rilascio dei passaporti intervenendo con iniziative concrete ed efficaci.

In tale ottica, come previsto dagli Uffici Centrali del Ministero dell’Interno, sono state avviate alcune mirate iniziative per far fronte a tale situazione e quindi ridurre le eventuali criticità ed i tempi di attesa del documento.

Per prima cosa, si è provveduto, ad aumentare le risorse umane ed ad incrementare adeguatamente gli orari di apertura degli sportelli per la presentazione delle relative istanze, sia presso gli uffici della Questura di Udine, che presso le sedi dei due Commissariati Distaccati di Tolmezzo e di Cividale del Friuli.

Inoltre, presso la sede della Questura di Udine è stata attivata l’Agenda elettronica prioritaria”, che affiancherà l’Agenda elettronica ordinaria, dando così la possibilità all’utenza friulana, residente in questa provincia e che abbia particolari e motivate ragioni di urgenza (salute/lavoro/familiari/turistiche) inerenti all’utilizzo del documento entro 30 giorni, di prenotare un apposito appuntamento allo sportello passaporti.

Attualmente, l’agenda elettronica prioritaria è stata programmata prevedendo 20 posti disponibili per ciascun pomeriggio, dal lunedì al venerdì, nonché altri 30 posti il sabato mattina, per un totale di 130 posti settimanali, che andranno ad affiancare ed aggiungersi quindi a quelli quotidianamente previsti nell’agenda elettronica ordinaria.

Naturalmente la disponibilità dell’agenda prioritaria verrà costantemente monitorata, così da far fronte a tutte le urgenti esigenze dei cittadini di questa provincia.

Qualora il cittadino abbia l’esigenza urgente di partire utilizzando il passaporto e non abbia però trovato disponibilità di posto nell’agenda prioritaria in quanto esaurita (troverà il disegno di un lucchetto), potrà comunque presentarsi in orario mattutino presso gli sportelli passaporti della Questura, portando al seguito, oltre alla prevista documentazione da presentare per il rilascio del passaporto, anche il relativo modulo stampato dall’agenda elettronica prioritaria e gli ulteriori documenti giustificativi dell’urgenza, così da consentire al personale incaricato di provvedere alle incombenze del caso.

Si rappresenta che non risulta possibile una contemporanea prenotazione nell’ambito delle due predette agende elettroniche, che la prenotazione in quella prioritaria, non cancellabile, è limitata ai casi urgenti che dovranno essere comprovati dal richiedente (portando al seguito allo sportello, oltre alla documentazione prevista per il rilascio del documento, il modulo di prenotazione urgente e le relative pezze giustificative dell’urgenza), residente in questa provincia (quindi, a differenza di quella ordinaria non anche per coloro che vi hanno solo il domicilio o la dimora), per far sì che tutti gli utenti possano ottenere il passaporto nei tempi adeguati alle loro necessità, utilizzando alternativamente le due specifiche modalità di prenotazione on line, quella ordinaria (senza particolari motivazioni d’urgenza) e quello prioritaria (con specifiche e comprovate motivazioni di urgenza).

Evidenziando infine che tali canali on line sono ora quelli previsti per il rilascio del passaporto, si ribadisce che questo ufficio resterà a disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni, tramite comunicazioni via mail dipps189.00n0@pecps.poliziadistato.it .

Gli orari degli sportelli sono consultabili su questo sito nella sezione "Orari e uffici" - Ufficio Passaporti