Il Direttore Reggente della 4^ Zona Polizia del Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige si presenta alla cittadinanza

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Gianluca Greco, classe 1965, è nato a Lecce, laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma nel 1990, sposato e con due figlie.

Entra in Polizia nel 1991 e le sedi di servizio, cominciando Questura di Verona (1992), si susseguono con: Questura di Rieti (1997), Polizia di Frontiera Marittima di Otranto (1998), Questura di Pisa (2002), Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia (2004), Scuola Allievi Agenti di Trieste (2010), Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda (2011), Compartimento Polizia Ferroviaria di Trieste (2012), Questura di Mantova (2013), Questura di Gorizia (2020).

Il suo percorso nella Polizia di Stato si è sviluppato in vari ambiti: Dirigente di UPGSP, Vice Dirigente di Squadra Mobile, Capo di Gabinetto, Dirigente di Ufficio di Polizia di Frontiera Dirigente di Polizia Anticrimine e di Polizia Amministrativa, Comandante del Nucleo Sommozzatori della Polizia di Stato, Dirigente di Polizia Ferroviaria, Direttore di Scuole Allievi Agenti della Polizia di Stato e infine Vicario del Questore di Gorizia.

Tra i numerosi riconoscimenti, viene premiato con un Encomio (nel 2001 al G8 di Genova, quale responsabile della squadriglia dei mezzi nautici della Polizia di Stato schierati a difesa del Porto di Genova e per prevenire incursioni via mare, impediva a un gommone/deltaplano utilizzato dai manifestanti di accedere alla zona portuale interdetta); una Promozione per merito straordinario (quale Dirigente la Polizia di Frontiera di Otranto, impegnato nel contrasto all’Immigrazione Clandestina proveniente dall’Albania con scafi veloci, nel 2000 si distingueva in una pericolosa operazione); un Encomio Solenne, (come Dirigente la DIGOS di Pisa, nel 2003 partecipava attivamente alle indagini sul filone pisano sulle Brigate Rosse, dopo gli omicidi dei giuslavoristi Massimo D’Antona e Marco Biagi, del Sovrintendente della Polizia Ferroviaria Emanuele Petri, che conducono all’arresto, fra gli altri, della brigatista Cinzia Banelli).

Ha diretto o partecipato a numerosi importanti servizi di Ordine Pubblico fra i quali, nel febbraio 2003, a quello relativo ad un’imponente manifestazione di alcuni Centri Sociali e Movimenti Antagonisti, svoltasi in corteo davanti alla base militare americana di Camp Darby (Pisa).

Dal 2020 ha ricoperto l’incarico di Vicario del Questore di Gorizia.

Nel corrente mese di ottobre veniva inviato in missione per sostituite il Direttore la IV Zona di Polizia di Frontiera di Udine. Dal 15 novembre u.s. gli viene formalizzato l’incarico di Direttore Reggente. Si sta occupando in stretto coordinamento con le Questure di Udine, Trieste e Gorizia del dispiegamento per il ripristino dei controlli ai valichi di frontiera con la Slovenia, ad oggi prorogato fino al 9 dicembre p.v.