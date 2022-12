La Polizia di Stato di Udine con l'A.N.P.S. per l'iniziativa "We ride for you - Babbo Natale in moto"

Si è svolta ieri, sabato 17 dicembre, la 3^ edizione dell’iniziativa “WE RIDE FOR YOU-BABBO NATALE IN MOTO”, organizzata dalla sezione udinese dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, con il proprio Gruppo Motociclisti “A…Manete”.

Partiti da San Daniele del Friuli, i babbi Natale in moto hanno scortato un mezzo della Polizia di Stato carico di regali, destinati a bambini meno fortunati, seguiti da diverse realtà della provincia udinese, con ultima tappa l’Istituto Salesiano Bearzi di Udine, dove sono stati distribuiti i primi doni.

I rappresentanti dell’ANPS, alla presenza del Questore e del loro Presidente provinciale, che hanno seguito partenza ed arrivo del gruppo, poco prima del via hanno anche donato una somma di denaro all’associazione “Casa Famiglia Luigi Scrosoppi” di Udine, che da anni accoglie ed aiuta bambini in difficoltà, temporaneamente privi di una famiglia in cui crescere.