UDINE - La Polizia Stradale ricorda il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Maurizio Tuscano ad un anno dalla tragica scomparsa.

“ Non podin smentea, no vin voe di smentea” con questa toccante frase in lingua friulana letta dai colleghi di Maurizio Tuscano si è conclusa la messa domenicale nel Duomo di Venzone in ricordo del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato in forza presso la Sottosezione Polizia Stradale di Amaro, vittima del dovere, che proprio un anno fa, durante i rilievi di un incidente stradale all’alba dell’11 dicembre, lungo l’autostrada Alpe Adria, veniva investito perdendo tragicamente la vita.

Una cerimonia intima, familiare che la Polizia di Stato ha condiviso con la famiglia di Maurizio e con i fedeli della cittadina carnica, adagiata lungo i pendii delle prealpi Giulie, ieri innevate quasi a volere fare da palcoscenico a questo toccante momento.

Durante l’omelia, don Roberto Bertossi si è più volte soffermato sul valore dell’esempio, l’esempio che trascina il fedele negli inevitabili dubbi della fede e l’esempio che una vita dedita la lavoro, alla famiglia nella sua sana semplicità, ispira i colleghi di Maurizio e li rasserena nonostante il dolore della perdita.

Al termine della Santa Messa, il Dirigente della Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia ha omaggiato i familiari di Maurizio con la pergamena di intitolazione al Vice Sovrintendente Maurizio Tuscano, vittima del dovere, della Caserma della Sottosezione Polizia Stradale di Amaro, non dopo aver ringraziato don Roberto per aver ospitato nella celebrazione il ricordo del Poliziotto .

La mattinata era iniziata con la deposizione di un omaggio floreale direttamente inviato dal Sig. Capo della Polizia, Prefetto Lamberto Giannini, presso il piccolo cimitero cittadino dove riposa Maurizio.