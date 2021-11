La Polizia Stradale di Palmanova - Udine - blocca un TIR carico di bovini in viaggio dalla Slovenia fino in Lombardia in pessime condizioni di trasporto

Il benessere animale è una condizione del trasporto che la Polizia Stradale intende verificare con sistematicità durante i controlli sulle autostrade della regione. Anche riguardo agli animali destinati alla macellazione lo spirito della norma e dei controlli è di evitare sofferenze inutili ed evitabili durante il trasporto.

Nella mattinata del 16 gli agenti della Polizia Stradale di Palmanova, in località Porpetto lungo la tratta autostradale A4, hanno fermato e controllato il conducente di un autoarticolato di nazionalità slovena che trasportava nr. 35 bovini adulti destinati al macello. Il viaggio, che aveva avuto origine ad Ajdovscina (SLO) e la cui destinazione era Ospitaletto Lodigiano. Le condizioni di trasporto apparivano immediatamente inadeguate al garantire il benessere dei bovini, non avendo a disposizione una adeguata lettiera come previsto dalla normativa. Il pianale del rimorchio deve essere asciutto, comodo ed igienico, generalmente ricoperto di paglia pellettata dove i grandi animali possono distendersi senza subire urti e contatti diretti con il metallo e riproducendo in minima parte l’ambiente di stalla.

Inoltre, effettuato il controllo del peso, il mezzo è risultato viaggiare in sovraccarico, con una eccedenza di 3 tonnellate sui limiti di legge previsti.

Al conducente è stata comminata la sanzione amministrativa di euro 1.333,33 per il trasporto degli animali senza lettiera e di 559,00 euro per la violazione riferita al peso eccedente, con decurtazione di 6 punti sulla patente di guida.