Iniziative in memoria di Giovanni Palatucci - Ultimo Questore di Fiume

In occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ultimo Questore di Fiume deceduto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945, nella giornata odierna si sono svolte una serie di iniziative a cura della Questura di Trieste, in collaborazione con l’Associazione Giovanni Palatucci ONLUS, per commemorare la figura del funzionario di polizia che salvò la vita a migliaia di Ebrei.

In particolare alle ore 08.15, nella Sala Palatucci della Scuola Allievi Agenti “Vincenzo Raiola”, si è svolta per gli Allievi del 225° Corso una conferenza sulla storia di Giovanni Palatucci tenuta dal Prof. Matteo Luigi Napolitano, Docente di Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi del Molise e autore del volume “Cattolici in soccorso di Ebrei – I Palatucci, Pio XII e il caso Campagna”.

Successivamente alle ore 10.30, presso il tempio di Monte Grisa, ha avuto luogo la scopritura del labaro dell’Associazione Nazionale Giovanni Palatucci che è stato collocato in maniera permanente all’interno del Santuario.

La figura di Giovanni Palatucci è stata ricordata dal Consigliere dell’Associazione Cav. Sergio Schirinzi e dal Questore di Trieste Pietro Ostuni.

A seguire, per le Autorità e gli Ospiti presenti, il Prof. Matteo Luigi Napolitano ha tenuto una conferenza sulla vita del Funzionario, quindi il rettore del Santuario Padre Luigi Moro ha celebrato una Santa Messa di suffragio in sua memoria.