Giuramento Allievi Vice Ispettori Tecnici del 4° Corso e Agenti in Prova del 223° Corso

Nella mattinata odierna hanno prestato giuramento presso la Scuola Allievi Agenti “Vincenzo Raiola” di Trieste 371 Agenti in prova del 223° Corso e 79 Allievi Vice Ispettori Tecnici del 4° Corso, di tre diversi settori d’impiego, Equipaggiamento, Motorizzazione e Accasermamento.

Il 4° Corso Allievi Vice Ispettori Tecnici, della durata di sei mesi, si è articolato in una fase di preparazione teorica generale ed in una specialistica, dedicata ai tre diversi settori d’impiego.

Il 223° Corso Allievi Agenti, della durata complessiva di otto mesi, si articola invece in due periodi, il primo di sei mesi, svolto in presenza presso la Scuola e finalizzato alla nomina ad Agente in Prova, il secondo di due mesi, di applicazione pratica negli Uffici di assegnazione.

Alla cerimonia, svoltasi di fronte ai numerosi familiari dei frequentatore giunti da tutta Italia, hanno presenziato il Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia Prefetto Pietro Signoriello, il Questore di Trieste Pietro Ostuni, il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, l’Assessore Regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti e Autorità civili militari e religiose.

Nel corso della cerimonia, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, in collegamento streaming dalla Scuola Polizia Giudiziaria, Amministrativa e Investigativa di Brescia, ha rivolto il suo messaggio, in contemporanea, a tutti i frequentatori che hanno giurato fedeltà alla Repubblica nei centri formativi della Polizia di Stato di Abbasanta, Alessandria, Campobasso, Pescara, Peschiera del Garda, Piacenza, Spoleto, Trieste e Vibo Valentia.

“Operate sempre con entusiasmo e passione, ma soprattutto con spirito di appartenenza e di servizio; siate orgogliosi dell’uniforme che indossate, raccogliete la storia e la tradizione di chi l’ha vestita prima di voi; agite con decisione e fermezza nei confronti di chi trasgredisce la legge, ma sempre ispirati dal rispetto della dignità del singolo individuo”: questa l’esortazione rivolta ai frequentatori dal Direttore della Scuola Allievi Agenti di Trieste Antonella Cargnelutti nella sua allocuzione.

I primi tre classificati del 4° corso Allievi Vice Ispettori Tecnici di ciascun settore d’impiego ed i primi tre classificati del 223° Corso Allievi Agenti sono stati premiati per essersi particolarmente distinti durante il corso.

Al termine del percorso formativo che ha avuto inizio lo scorso giugno, i frequentatori verranno destinati a prestare servizio in tutte le regioni d’Italia.

A conclusione della cerimonia, già ricca di emozioni, le proposte di matrimonio di due giovani poliziotti alle rispettive fidanzate hanno commosso ulteriormente gli ospiti presenti.