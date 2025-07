Campagna di controlli della Polizia di Stato

Impegnato il Compartimento Polizia Stradale per il Friuli Venezia Giulia

Impegno straordinario della Polizia di Stato nel contrasto all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il Compartimento Polizia Stradale per il Friuli Venezia Giulia ha disposto una complessa macchina di controlli nel trascorso fine settimana che si è sviluppato sulle grandi arterie del territorio regionale.

Lungo le strade che dal capoluogo pordenonese portano alla rete autostradale, tre pattuglie della Polizia Stradale, una pattuglia della Questura e lo staff sanitario della Polizia di Stato hanno sottoposto a controlli etilometrici 56 conducenti e accertato le seguenti violazioni:

3 violazioni dell’art. 186 lettera a) c.d.s. per concentrazioni alcolemiche da 0,51 a 0,8 g/litro di sangue;

2 violazioni dell’art. 186 lettere b) c.d.s. per concentrazioni alcolemiche da 0,81 a 1,5 g/litro di sangue.

In particolare, nella notte tra venerdì e sabato, una delle pattuglie impiegate in sevizio, chiamata dalla sala operativa per intervenire su un incidente stradale, ha accertato la positività all’alcool del conducente con concentrazioni alcolemiche da 0,81 a 1,5 g/litro di sangue che lo hanno indotto a fuoriuscire autonomamente di strada, fortunatamente senza riportare lesioni.

Sono stati effettuati, inoltre, numerosi test di screening per l’accertamento della presenza di sostanze psicoattive, psicotrope e stupefacenti. Si tratta di un prelievo salivare fatto dai medici della Polizia di Stato che permette un’analisi immediata grazie all’utilizzo di un c.d. drogometro in uso alla Polizia Stradale; nessun conducente è risultato positivo ai test preliminari.

Sono quindi state ritirate 5 patenti di guida e decurtati 50 punti/patente.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno presso il Casello Autostradale di Latisana (UD) in A4, la Polizia Stradale di Udine, unitamente a personale del laboratorio forense della Forensic Lab, ha disposto una complessa macchina di controlli finalizzata all’accertamento clinico della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o psicotrope.

Il dispositivo, composto da tre pattuglie, ha sottoposto a controlli etilometrici nr. 22 conducenti e accertato le seguenti violazioni:

• 1 violazione dell’art. 186 bis del c.d.s. per concentrazioni alcolemiche inferiori a 0,51 gr/litro di sangue ma commesse da un neo patentato;

• 1 violazione dell’art. 186 lettera a) c.d.s. per concentrazioni alcolemiche da 0,51 a 0,8 g/litro di sangue;

• 1 violazione dell’art. 186, lettera b) c.d.s., per concentrazioni alcolemiche da 0,81 a 1,5 g/l di sangue;

• 2 patenti ritirate;

• 20 punti/patente decurtati.

Il controllo è stato effettuato con l’ausilio di un laboratorio forense messo a disposizione grazie alla collaborazione con Autostrade Alto Adriatico, dotato di attrezzatura clinica finalizzata all’accertamento della presenza delle sostanze stupefacenti, psicotrope e psico attive nei liquidi salivari. Il laboratorio mobile è infatti equipaggiato di un gascromatografo di massa in grado di stabilire la quantità di stupefacente nella saliva che, come è noto, è un liquido biologico assimilabile al sangue per quanto riguarda queste specifiche ricerche. Una vera e propria clinica mobile con a bordo dei tecnici di laboratorio specializzati, nominati ausiliari di polizia giudiziaria, in grado di accertare la presenza di sostanze d’abuso nei liquidi salivari dei conducenti.

I risultati sono stati i seguenti:

• 22 conducenti controllati con precursori salivari;

• 1 violazione dell’art. 187 c.d.s. per guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, in particolare positività a cocaina, oppiacei e cannabinoidi;

• 1 patente ritirata;

• 10 punti/patente decurtati.

La Polizia Stradale di Trieste ha invece accertato 1 violazione dell’art. 187 c.d.s. per guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti un conducente trovato positivo alla cocaina.

Guidare in stato di ebbrezza comporta una serie di effetti sull’organismo assolutamente incompatibili con la guida; l’alcol e un depressore del sistema nervoso centrale. A fronte di un primo, illusorio momento di euforia, induce il nostro fisico ad un lento stato di torpore con perdita netta della capacità di reazione rispetto agli stimoli del campo visivo.

Induce diplopia, sdoppiamento del campo visivo, incapacità binoculare, non riusciamo a vedere bene in profondità e riduzione del campo visivo laterale.

Ancor più grave è la guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope, stupefacenti e psicoattive che determinano gravissimi effetti sul sistema nervoso centrale.

Proprio per questo la campagna della Polizia di Stato continuerà per tutta l’estate con l’utilizzo di moderni drogometri e grazie all’indispensabile collaborazione dei laboratori forensi.

Guidare è una questione seria, la sicurezza è una questione seria. Non bere quando devi guidare. Mai.