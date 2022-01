Avvicendamento al vertici regionali del Compartimento Polizia Ferroviaria

Primo Rail Safe Day: il report

Il dott. Fabio Rizzo ha assunto la direzione del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia sostituendo il dott. Luca Carocci, appena nominato Questore della Provincia di Pordenone.

Il dott. Rizzo, durante la sua carriera trentennale nella Polizia di Stato ha ricoperto diversi incarichi: Dirigente della Digos della Questura di Reggio Emilia, Dirigente della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Parma, Dirigente della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Reggio Emilia, Capo di Gabinetto del Questore di Bologna, Vicario del Questore presso la Questura di Mantova e Vicario del Questore presso la Questura di Bolzano.

Nominato Dirigente Superiore della Polizia di Stato alla fine dello scorso anno, approda ora a Trieste quale Dirigente della Polfer regionale.

Nel frattempo, 443 persone e 34 veicoli controllati da oltre 75 operatori del Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della prima operazione “Rail Safe Day” del 2022 in 29 località, tra stazioni ferroviarie ed altri siti, in tutto il territorio regionale. Nel corso dell’operazione, svoltasi lo scorso mercoledì, a Gorizia, sono stati rintracciati 5 cittadini stranieri irregolari di cui due sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel Territorio Nazionale; sempre nel capoluogo isontino è stata elevata una sanzione per la violazione del divieto di accesso ad area ferroviaria interdetta.

L’operazione, disposta su tutto il territorio nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, ha permesso di effettuare dei controlli straordinari per evitare o impedire comportamenti anomali ed impropri, quali l’indebita presenza di persone sulle linee ferrate o nei pressi di passaggi a livello, il superamento della “linea gialla” nelle stazioni, l’incauto attraversamento dei binari, la realizzazione dei pericolosissimi “selfie” in linea, che, in alcune situazioni, sono sfociati in eventi tragici.