Terzo appuntamento dell'"Oro Rosso" in regione per gli operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria

Per contrastare il furto di rame e metalli in ambito ferroviario

48 operatori della Polizia Ferroviaria sono stati impegnati, nell’intera giornata di ieri, in verifiche e controlli sul territorio per il contrasto dei furti di rame e metalli in ambito ferroviario. E’ stata accertata la situazione in 13 depositi di rottami, mentre diverse sono state le ispezioni lungo la linea ferroviaria e su strada. 77 le persone complessivamente controllate tra gli addetti al comparto.

I controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia nel corso dell’operazione “Oro Rosso”, al suo terzo appuntamento annuale, hanno permesso di confermare il trend positivo degli anni precedenti tant’è che anche nel corso di questa operazione non sono stati accertati reati, né sono emerse irregolarità ed elevate sanzioni.

Obiettivo dell’iniziativa “Oro Rosso” è quello di scoraggiare i singoli e le organizzazioni criminali attive nei furti di rame e altri metalli, ma anche di esplorare gli eventuali collegamenti tra i furti e la ricettazione di rame, di componenti metalliche o di diversi materiali destinati all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici gestiti da soggetti pubblici o da privati.