Omicidio Favaretto: la Polizia di Stato sta eseguendo 5 ordinanze cautelari

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato di Treviso, nell’ambito dell’attività di indagine relativa all’omicidio di Francesco Favaretto, sta eseguendo 5 ordinanze cautelari dell’affidamento in comunità, nei confronti di altrettanti indagati, minorenni all’epoca del fatto.

La morte del giovane Favaretto, avvenuta nel centro cittadino lo scorso 12 dicembre, è stata la conseguenza di una brutale aggressione subita ad opera di un gruppo di giovani, 7 minorenni e 3 maggiorenni, a scopo di rapina.

Le indagini svolte nell’immediatezza dalla Squadra Mobile di Treviso, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, avevano consentito di raccogliere numerosi e univoci elementi di prova sul coinvolgimento dei 10 indagati, 3 dei quali colpiti pochi giorni dopo dalla misura della custodia cautelare in carcere.

Il prosieguo dell’attività investigativa, nel corso del tempo, ha permesso di chiarire ulteriormente le diverse responsabilità, determinando quindi l’Autorità Giudiziaria ad emettere ulteriori ordinanze cautelari nei confronti di altri cinque minorenni coinvolti, tutti ritenuti gravemente indiziati del reato di omicidio (tre di loro anche del reato di rapina).

I cinque minori saranno accompagnati presso strutture di comunità individuate tra le regioni Veneto, Campania e Calabria.

Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata con sentenza passata in giudicato.