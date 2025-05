Tentano il furto in un negozio del centro: arrestati dalla Polizia di Stato

Ieri pomeriggio, nell’ambito degli ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini marocchini di 21 e 23 anni, entrambi gravati da svariati precedenti, colti in flagranza nel tentativo di rubare capi di abbigliamento, per un valore di circa 600 euro, da un negozio del centro cittadino.

Gli arresti traggono origine dalla chiamata al 113 da parte di una dipendente dell’esercizio commerciale, allarmata dall’atteggiamento sospetto dei due giovani, uno dei quali notato mentre indossava una t-shirt sottratta dagli espositori.

I due, successivamente, sono stati notati da altre commesse al piano terra del negozio con al seguito delle “shopping bag” piene di merce, mentre tentavano di guadagnarsi l’uscita senza passare per le casse. Proprio in tale frangente, tuttavia, sono giunti sul posto gli operatori della Polizia di Stato, che hanno immediatamente bloccato la fuga dei due stranieri.

La merce sottratta, parte della quale danneggiata a causa della rimozione dei dispositivi antitaccheggio, è stata restituita ai dipendenti dell’esercizio commerciale, mentre per i due giovani è scattato l’arresto per tentato furto aggravato, oltre che la denuncia per porto d’armi a carico del ventunenne, trovato in possesso di un coltello.

L’arresto, nella mattinata odierna, è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto nei loro confronti l’obbligo di dimora e di firma a Vittorio Veneto (TV).