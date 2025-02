Contrasto alla criminalità minorile: operazione della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale.

Si è conclusa nella notte una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile. 142 giovani sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, tra loro 29 minorenni.

Nel corso dell’operazione sono stati tratti in arresto in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 60 maggiorenni e 13 minorenni per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

L’attività di contrasto, nell’ambito della quale sono stati impiegati oltre 1000 poliziotti, ha riguardato le province di Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Cremona, Fermo, Firenze, Forlì Cesena, Frosinone, Genova, Imperia, L’aquila, Latina, Lecco, Livorno, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Novara, Oristano, Palermo, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Pisa, Prato, Roma, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Teramo, Torino, Treviso, Verbano Cusio Ossola e Verona.

Gli agenti delle Squadre Mobili, dei Reparti Prevenzione crimine e di altri uffici della Polizia di Stato hanno controllato, soprattutto in aree di spaccio e nelle aree della c.d. “movida”, circa 13.000 giovani, di cui 3000 minorenni.

Nella città di Treviso la Polizia di Stato ha controllato circa 500 giovani, molti dei quali minori, nelle zone della Stazione Ferroviaria, Autostazione MOM, Via Roma, Piazza Borsa, Via Fiumicelli, Via Toniolo, Via Zorzetto, Giardini di Sant’Andrea e Piazza Duomo.

Un giovane è stato sanzionato in via amministrativa poiché trovato in possesso di alcune dosi di hashish nei Giardini di Sant’Andrea, mentre un altro è stato sanzionato poiché colto in stato di manifesta ubriachezza all’esterno di un supermercato da Via Zorzetto, da cui è stato allontanato