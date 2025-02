Tenta il furto in un appartamento di Via Biscaro: giovane donna arrestata dalla Polizia di Stato

Nella tarda mattinata di ieri, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio finalizzati anche al contrasto dei reati predatori nelle abitazioni, la Polizia di Stato ha arrestato una giovane donna classe 2001, già gravata da precedenti specifici, responsabile di un tentativo di furto all’interno di un condominio di Via Biscaro.

L’intervento delle Volanti è scaturito da una segnalazione al 113 di alcuni condomini, che avevano notato due giovani donne aggirarsi con fare sospetto nelle scale condominiali, dopo avere aperto il portone d’ingresso con alcune violente spallate.

Portatisi immediatamente sul posto, gli agenti della Polizia di Stato bloccavano le due giovani donne mentre provavano a guadagnarsi nervosamente l’uscita.

Il successivo controllo di polizia consentiva di rinvenire e sequestrare due grossi cacciavite, che le due donne avevano utilizzato per provare a scardinare le porte d’ingresso di più appartamenti, che presentavano infatti chiari segni di un tentativo di effrazione.

Ad avere la peggio l’appartamento di un’anziana classe ’41, che rincasata poco dopo l’intervento della Polizia di Stato, non riusciva più ad accedere con le proprie chiavi all’interno dell’abitazione per i danni causati alla serratura.

La ventiquattrenne, alla luce di quanto emerso, veniva pertanto arrestata per tentato furto in abitazione, arresto che nella giornata di oggi veniva convalidato dall’Autorità Giudiziaria, con contestuale applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Veneto.

La complice, una minore di 15 anni, veniva invece denunciata in stato di libertà per lo stesso reato.

La Polizia di Stato continuerà ad imprimere il massimo impulso alla propria attività di prevenzione e controllo del territorio finalizzata al contrasto dell’odioso fenomeno dei reati predatori nelle abitazioni