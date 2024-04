Serrati controlli della Polizia di Stato

Nel corso della giornata di mercoledì 3 aprile la Polizia di Stato ha effettuato controlli serrati nella Provincia di Trento, con particolare attenzione al comune di Pergine Valsugana. Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile, unitamente ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” e dell’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, è stato impegnato in attività di prevenzione rispetto ai furti in abitazione e a comportamenti spesso sopra le righe da parte di alcuni giovanissimi, specie nell’area della stazione ferroviaria. Sono stati così controllati due esercizi commerciali, identificate 87 persone e denunciato un giovane italiano per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Inoltre, è stato sequestrato a carico di ignoti un involucro contenente sostanza stupefacente, abilmente occultato.