Polizia di Stato: “Sempre massima attenzione verso la sicurezza urbana”

Nell’arco del trimestre trascorso, il Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore, nell’ambito delle attribuzioni esclusive riconosciute al Questore, quale Autorità di Pubblica Sicurezza, avvalendosi delle attività informative ed investigative della Divisione Anticrimine, che ha condotto un approfondito lavoro di analisi dell’attività delle varie articolazioni della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, nonché dei comportamenti tenuti da soggetti che vengono segnalati di volta in volta, responsabili di condotte antigiuridiche e comunque connotate dalla intrinseca pericolosità sociale, ha emesso e notificato numerosi provvedimenti.

In particolare il Questore di Trapani ha emesso:

42 provvedimenti di “Avviso orale”, nei confronti di altrettanti soggetti dediti alla commissione di reati predatori, in particolare furti, in materia di stupefacenti o contro la persona, commessi in tutta la provincia di Trapani;

15 provvedimenti di “Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno” nei confronti di altrettanti soggetti che avendo commesso reati nel territorio della Provincia non vi potranno far ritorno per quattro anni, e tra questi il caso di un trentino in trasferta nelle isole Egadi con circa 300 gr. di cocaina;

8 “Daspo sportivi” nei confronti di soggetti che si sono resi responsabili di intemperanze in occasione di incontri sportivi;

12 provvedimenti di “Divieto di accesso ai pubblici locali” (cd. Dacur e Daspo Willy) nei confronti di altrettanti soggetti resisi responsabili di reati commessi in occasione della cd movida urbana, ciò a rimarcare l’importanza strategica dello strumento delle misure di prevenzione nella tenuta dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Peculiari sono i DASPO “fuori contesto”, notificati a soggetti che si sono resi responsabili di comportamenti antigiuridici fuori dal contesto sportivo, per i quali l’autorità di P.S. ha ritenuto l’estensione anche alle manifestazioni sportive, al fine di garantire la massima serenità in ambito sportivo.

In particolare, alcuni provvedimenti tra quelli emessi si riferiscono alle liti che si sono verificate nei centri urbani di Trapani e Marsala, nelle occasioni in cui la “movida” serale è stata teatro di aggressioni, terminate in risse e manifestazioni di violenza. In questi casi, con il DaCUr (Divieto di Accesso ai Centri URbani) è stato disposto il divieto, per un periodo di TRE anni di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico intrattenimento presenti sui territori dei comuni interessati.

9 “Ammonimenti” del Questore, nell’ambito della “Violenza di Genere”, nei confronti di soggetti che hanno posto in essere gravi condotte di “stalking” e/o atti persecutori nei confronti di donne. In particolare i destinatari dei provvedimenti avrebbe perseverato nell'assumere comportamenti offensivi, minacciosi, violenti, a volte anche in presenza di minorenni, creando nelle vittima timori e paure costanti provocando, a volte, disagi estremi e notevole turbamento;

Infine, nell'ambito del potere di proposta, sono state presentate al locale Tribunale – Sezione MP –, 11 Proposte per l'applicazione della misura preventiva della Sorveglianza Speciale di PS di cui 5 con la peculiare misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Nello stesso periodo, oltre le proposte presentate, condividendo l'operato dell'Anticrimine ed a seguito di Decreti applicativi emessi dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione sono stati sottoposti alla misura della Sorveglianza Speciale 9 soggetti.

Infine, nei mesi di Febbraio e Marzo, sono state eseguite 2 Misure di Prevenzione Patrimoniale di cui un sequestro nella provincia di Trapani per beni immobili e mobili registrati, in maggior parte veicoli, per un totale di oltre 250.000, 00 Euro ed una confisca definitiva eseguita nel capoluogo per una somma totale di quasi 300.000, 00 Euro.

L’intensa attività dimostra, ancora una volta, l’instancabile lavoro dei poliziotti dell’Anticrimine che, analizzando quotidianamente tutta l’attività delle forze di polizia nella loro diuturna presenza sul territorio, provvedono ad attenzionare il comportamento di ogni cittadino (che si faccia notare negativamente!), ponendo in essere tutti i provvedimenti propri dell’attività del Questore, come possono essere gli Avvisi Orali, i Fogli di Via Obbligatori, gli Ammonimenti o i DASPO, o proponendo all’Autorità Giudiziaria l’emissione di quei provvedimenti limitativi della libertà personale quali sono le proposte per la Sorveglianza Speciale, sempre per assicurare l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nella ricerca di una serena e tranquilla civica convivenza.